NVWA-IOD neemt verboden prestatieverhogende middelen in beslag

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 30 juni 3 woningen en een bedrijfspand in de provincie Zeeland doorzocht. Dat deden zij in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar handel in verboden prestatieverhogende middelen. De rechercheurs hebben onder meer bedrijfsadministratie, capsuleermachines en een aanzienlijke hoeveelheid zogeheten SARM’s in beslag genomen. Ook is er conservatoir beslag gelegd op onroerend goed en banktegoeden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het onderzoek startte nadat de Douane een zending met selectieve androgeenreceptor modulatoren (SARM’s) onderschepte. Het is een verzamelnaam voor verschillende – verboden - prestatieverhogende middelen. Een deel ervan valt onder de definitie geneesmiddelen. Voor het verhandelen van geneesmiddelen is een vergunning nodig. Ook moet er een toelating voor de middelen zelf zijn afgegeven. Het Zeeuwse bedrijf wordt ervan verdacht zonder vergunning te handelen in niet-toegelaten geneesmiddelen. Vermoedelijk bestelt het bedrijf de middelen bij leveranciers buiten de Europese Unie, vult er capsules mee en verkoopt ze vervolgens via een website aan afnemers in binnen- en buitenland.

Risico’s SARM’s

Producten in het illegale circuit zijn vaak onbetrouwbaar, bijvoorbeeld omdat er andere stoffen in kunnen zitten dan op het etiket staan. Dat geldt ook voor SARM’s. Deze vorm van doping wordt doorgaans aangeboden als capsules en als poeders. Het gebruik ervan neemt in snel tempo toe onder sporters. Naar de langetermijneffecten van SARM’s is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wel is duidelijk dat het gebruik ervan gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Artsen en gebruikers melden ernstige bijwerkingen als leverfalen, nierfalen, hoge bloeddruk, haarverlies, huiduitslag, impotentie, agressie en verslechterd zicht.