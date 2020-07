Bushmaster-pantservoertuig kan elektronische strijd aan

Vanwege het vertrouwelijke karakter van de eenheid, gebeurde de overdracht in besloten kring. Het gaat om een bestaand Bushmaster-infanterievoertuig dat volledig is omgebouwd. Dat is mede gebeurd op basis van de ervaringen die militairen hebben opgedaan tijdens de missies in Mali en Irak.

Radioverkeer verstoren

In het voertuig zitten nu complete werkplekken met beeldschermen voor de 5-koppige ploeg. Maar waar het echt om draait zijn de verschillende aan elkaar gekoppelde EOV-systemen. Daarmee kan de compagnie in een missiegebied radioverkeer en cyberactiviteiten opvangen, analyseren en zelfs verstoren.

Majoor Mark is commandant van de EOV-compagnie, die valt onder het Joint ISTAR Commando, de inlichtingeneenheid van de landmacht. Mark: “Voorheen gooiden we een los systeem in een infanterievoertuig. Nu hebben we werkplekken en zijn alle systemen in een netwerk met elkaar geïntegreerd. We kunnen radiosignalen niet alleen opvangen, maar ook de positie bepalen en zelfs verstoren. Dat laatste konden we helemaal niet.”

Speciale bril

Een EOV-eenheid kijkt als het ware door een speciale bril naar het slagveld en kan daarmee cyber- en elektromagnetische activiteiten zien. Zodra de vijand radioapparatuur gebruikt, zien de EOV’ers waar ze zitten en horen ze wat ze zeggen. Informatie die doorslaggevend kan zijn als het tot een treffen komt.

Het complexe systeem is in elkaar gezet door gezet door het Joint IV Commando (JIVC), Defensies eigen IT-bedrijf. Dit gebeurde in overleg met de gebruikers en de fabrikanten van de systemen.