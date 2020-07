Operatie Portunus: tiende verdachte aangehouden

In het grootschalige onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen, operatie Portunus, zijn deze week tien verdachten aangehouden. Alle tien verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Van zeven verdachten is de voorlopige hechtenis verlengd met 14 dagen; van twee verdachten is de hechtenis geschorst en één verdachte is in vrijheid gesteld door de rechtbank. Het OM benadrukt dat alle tien personen verdachten blijven in het onderzoek.

Het OM verdenkt de verdachten van verschillende strafbare feiten (in wisselende samenstelling), zoals grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen, deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit en schending van het ambtsgeheim. De verdachten zijn afkomstig uit Goes, Ritthem, Oost-Souburg, ’s-Heer-Hendrikskinderen, Wolphaartsdijk, Heinkenszand, Middelburg (2), Wouw en Schiedam.

Afgelopen woensdag werden bij zoekingen op 32 locaties onder andere vier vuurwapens en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen (tenminste 500.000 euro). Daarnaast werden er twee motoren en twee boten in beslag genomen. De doorzoekingen werden gehouden in woningen en meerdere bedrijfspanden in en rond Vlissingen, Nieuwdorp, Middelburg, Wolphaartsdijk en Goes. Ook in Limburg, Noord-Brabant en in de regio Rotterdam werd gezocht.

Operatie Portunus

De actiedag van afgelopen woensdag is onderdeel van operatie Portunus. Hier komen verschillende onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden samen, die zich bezighouden met de invoer van cocaïne in de haven van Vlissingen. Belangrijk doel van de operatie is om meer zicht te krijgen op structuur en organisatie van deze groeperingen. In de operatie is bijzondere aandacht voor informatiedragers zoals computers en telefoons. Politie en OM werken samen met oa de Rijksrecherche en maken gebruik van specialisten en expertise van diverse opsporingsinstanties.

Donderdag werd bekend gemaakt dat ook in operatie Portunus gebruik is gemaakt van informatie afkomstig uit het onderzoek naar Encrochat. In dit internationale onderzoek zijn de communicatiekanalen van criminelen gekraakt wat tot een schat aan –mogelijk- belastende informatie heeft geleid.