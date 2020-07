Agenten gewond door mishandeling

Omstreeks 22.00 uur gebeurde op de Kloetingsweg in Goes een aanrijding met een geparkeerde auto. Een 23-jarige man uit ’s-Gravenpolder was de veroorzaker van deze aanrijding. Omwonenden schrokken van de klap en gingen buiten kijken wat er aan de hand was.

achter moest laten bij de eigenaar van de auto. Er ontstond een woordenwisseling en de sfeer werd, volgens omstanders, wat dreigend. De politie werd gebeld.

Agenten kwamen ter plekke en namen een blaastest af van de betrokken bestuurder. Hieruit bleek dat hij gedronken had. De agenten wilden de 23-jarige man meenemen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De man ging vervolgens helemaal door het lint. In eerste instantie bedreigde hij al de omstanders en getuigen, een ogenblik later bedreigde hij ook de agenten. Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en ging vervolgens in gevecht met de agenten. Dit resulteerde in behoorlijk letsel bij beide agenten. Zij doen aangifte tegen de verdachte uit 's-Gravenpolder. Beide agenten hebben zich onder doktersbehandeling moeten stellen, zij konden hun dienst niet verder vervolgen.

De man is door andere politiemensen naar het bureau gebracht voor een ademanalyse. De man blies 425 ug/l. Omdat hij beginnend bestuurder is houdt die uitslag in dat hij ruim vier keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is meteen ingevorderd.

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij zondag verder gehoord door rechercheurs.