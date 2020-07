Mogelijke vluchtauto dodelijke schietpartij Beuningen gevonden

Op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen heeft maandagmorgen rond 08.30 uur een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij is één 49-jarige man gewond geraakt die kort daarna aan zijn verwondingen is overleden

Twee daders

Volgens getuigen is er na het schietincident een crèmekleurig busje weggereden met hierin twee mannen. Bij aankomst van de hulpdiensten is het slachtoffer gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer is onderweg naar het ziekenhuis in de ambulance overleden. De politie doet onderzoek op de plaats van het schietincident.

Vermoedelijke vluchtauto

Getuigen spraken over een busje dat wegreed. Aan het begin van de middag werd er verlaten busje gevonden aan de Alex Willemsstraat in Winssen op ongeveer 4 kilometer van het Thorbeckeplein in Beuningen. Ook daar is verder onderzoek gedaan. Vermoedelijk is dit busje door de daders gebruikt.