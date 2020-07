Man gewond na schietincident

Een 23-jarige man uit Roosendaal is maandagavond 6 juli gewond geraakt nadat hij is beschoten. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De politie is op zoek naar de verdachte. Hij is nog niet aangehouden.

Agenten kregen rond 22.30 uur een melding van een schietincident op de Nispenseweg. Op een parkeerplaats treffen zij het slachtoffer aan. Omstanders hebben hulp verleend aan de man. De Roosendaler vertelt dat hij zojuist is beschoten en gewond is geraakt aan zijn benen. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar en vermoedelijk hadden zij een conflict. De politie is een onderzoek gestart. Op de parkeerplaats is een plaats delict afgezet en forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan. Ook zijn ter plekke getuigenverklaringen opgenomen. De politie is op zoek naar de verdachte.