OM: Agenten discrimineerden en mishandelden niet bij aanhouding in Roel Langerakpark

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat de agenten tegen wie aangifte is gedaan van discriminatie en mishandeling tijdens een aanhouding in het Roel Langerakpark niet vervolgen. 'Uit onderzoek van het OM is gebleken dat het politiegeweld rechtmatig, noodzakelijk en proportioneel was en dat de politieagenten zich niet discriminerend of racistisch hebben uitgelaten tegen de aangeefsters', zo laat het OM woensdag weten.