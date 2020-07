Auto te water, bestuurder redt zichzelf

Bestuurder zelf uit voertuig

De traumahelikopter werd tijdens het aanvliegen al afgemeld, omdat de bestuurder van de auto zelfstandig uit de wagen kon komen. Hij is vervolgens nagekeken in de ambulance, waar bleek dat hij niet gewond is geraakt. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.