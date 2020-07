Europol helpt Nederlandse politie bij oplossen diefstal gps-systemen van boeren

Kostbaar

Dit jaar zijn er in Nederland al honderden GPS-systemen gestolen uit landbouwvoertuigen van boeren. De aanschafkosten van de GPS-systemen, die de boeren gebruiken om bijvoorbeeld het land te bewerken en in te zaaien, liggen tussen de 10.000,- en 20.000,- euro en zijn dus erg kostbaar en daarom ook geliefd bij het dievengilde.

Fenomeen in heel Europa

Niet alleen Nederland heeft te maken met dit fenomeen. Ook in tal van andere Europese landen kampen agrariërs met het zelfde probleem. Daarbij heeft Europol ook al eerder een rol gespeeld in het oplossen van dit probleem. November vorig jaar nog werd een georganiseerde misdaadgroep ontmanteld die betrokken is bij de diefstal van navigatiesystemen van tractoren in Frankrijk. Het politieonderzoek leidde tot de identificatie van 47 strafzaken die verband houden met dezelfde georganiseerde misdaadgroep. Het criminele netwerk heeft naar schatting meer dan 575.000 euro schade veroorzaakt. Tijdens de operatie zijn vier personen gearresteerd in Panevėžys, Litouwen, waar het netwerk was gevestigd.