Om eist 18 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor dodelijke aanrijding Pinkpop

Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie is de verdachte in de strafzaak rondom het dodelijk ongeval dat in 2018 plaatsvond op de Mensheggerweg tijdens Pinkpop in Landgraaf, schuldig. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Verlaten plaats ongeval

Volgens justitie heeft de 37-jarige Heerlenaar op twee momenten langdurig niet opgelet en onvoldoende rekening gehouden met de omstandigheden rondom het festival. Verdachte wordt het veroorzaken van een ongeval door schuld met dood en zwaar lichamelijk letsel als gevolg, het verlaten van plaats ongeval en het in hulpeloze toestand achterlaten van slachtoffers ten laste gelegd. De officier eiste woensdag een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een rijontzegging voor de duur van 5 jaar.

Tragisch ongeval

Wat in de nacht van zondag 17 juni op maandag 18 juni 2018 een gezellige afloop van een festivaldag had moeten zijn, liep uit op een tragisch ongeval. Een groep festivalgangers ging die nacht op de Mensheggerweg zitten, vlakbij de uitgang van camping B. Even na 04:00 uur werd de groep aangereden door de 37-jarige Heerlenaar. Een 35-jarige man kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten zwaargewond.

Twee keer langs groep gereden

De verdachte is twee keer over de Mensheggerweg gereden, namelijk heen en terug. Beide keren zat de groep op de weg. Op de terugweg heeft verdachte de groep aangereden. Na de aanrijding reed de Heerlenaar door en liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Later die ochtend hoorde hij wat er in Landgraaf was gebeurd en dat de politie op zoek was naar de dader. Verdachte meldde zich vervolgens bij de politie in Amsterdam. Hij was in de hoofdstad om die dag daar te gaan werken. Hij verklaarde dat hij de groep festivalgangers niet had zien zitten.

Verkeerssituatie

Ten tijde van het ongeval, was de Mensheggerweg weer volledig opengesteld voor verkeer, maar het was volgens justitie voor iedere weggebruiker duidelijk dat er vanwege Pinkpop geen sprake was van een normale situatie. Er gold een aangepaste snelheid van 30km per uur, er stonden hekwerken, er liepen mensen en er stonden auto’s geparkeerd. ‘Verdachte is hieraan voorbijgereden en dat had hem nog alerter moeten maken. Van automobilisten mocht worden verwacht dat zij hun rijgedrag aan zouden passen aan de omstandigheden. Dat gold zeker voor verdachte. Verdachte was zelf twee achtereenvolgende edities drie dagen op Pinkpop geweest en moet dit alles daarom hebben geweten. Hij is tot tweemaal toe, op de heenweg en op de terugweg nadat hij om was gekeerd, in onvoldoende mate waakzaam geweest‘, aldus de officier.

18 maanden cel en rijontzegging van 5 jaar

Verdachte heeft volgens justitie langdurig niet opgelet. Niet op de heenweg, niet op de terugweg. Het gevolg daarvan is een aanrijding door schuld met dood en zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Verdachte heeft de plaats ongeval na de aanrijding verlaten en de slachtoffers in hulpeloze toestand achtergelaten. Het OM vindt een onvoorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een rijontzegging voor de duur van vijf jaar gepast. De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.