Aantal werklozen tot 404.000 gestegen in juni

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden met 131.000 naar 404.000 gegroeid in juni. 'Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74.000 was de groei de afgelopen maand juni het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45.000', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.