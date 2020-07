Spookrijder veroorzaakt aanrijding in Veendam

Een 41-jarige man uit Mussel nam de rotonde de verkeerde kant op en kwam frontaal in botsing met een personenwagen die al op de rotonde reed. De man kwam met zijn auto in een naastgelegen sloot tot stilstand en raakte gewond. De bestuurster van de andere auto raakte eveneens gewond door de aanrijding en is naar een ziekenhuis gebracht.

De man uit Mussel bleek onder invloed te zijn van alcohol of drugs en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.