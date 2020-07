Twee branden nabij hoofdkantoor RIVM in Bilthoven

In de buurt van het hoofdkantoor van het RIVM in Bilthoven zijn afgelopen nacht twee branden geweest.

Een van de branden woedde achter het gemeentehuis in een voormalig kantoorpand van de gemeente aan de Soestdijkseweg Zuid. Bij de Britse Rading brandde een tekstkar af. Die was neergezet in verband met de demonstratie later vandaag van boerenbeweging Farmers Defence Force (FDF).

Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brandjes is nog niks bekend. De politie benadrukt dat het te vroeg is om iets te zeggen over een mogelijk verband tussen de branden en het protest, maar zegt alle mogelijkheden te onderzoeken.