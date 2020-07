Man aangehouden na rijden door rood

De man kreeg rond 2.40 uur een stopteken omdat agenten hem door rood zagen rijden en hij met hoge snelheid op de A58 snelweg reed. Het duurde enige tijd voordat de man gehoor gaf aan het stopteken. Bij een afrit ter hoogte van Rucphen werd de man staande gehouden. Omdat de man niet meewerkte met de agenten is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar is door een arts bloed bij hem afgenomen om te kijken of hij mogelijk onder invloed van alcohol of drugs was. Daarna is hij ingesloten in een cel.