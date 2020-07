Celstraffen voor militairen na aanranding matroos

Maandag heeft de militaire kamer in Arnhem 3 militairen van de Koninklijke Marine veroordeeld voor meerdere misstanden bij de marinebasis in Den Helder. De militaire kamer legt straffen op die variëren tussen 120 uur taakstraf en 4 maanden militaire detentie.

Geswaffeld

De mannen werkten op 17 mei 2018 bij de marinebasis in Den Helder van de Koninklijke Marine. Daar pakten de mannen het inmiddels 22-jarige slachtoffer met geweld vast, drukten hem over een tafel. Ook werd het slachtoffer naar de grond gewerkt. Terwijl zij het slachtoffer vasthielden, werd hij tegen zijn wil door een blote penis geswaffeld en zijn er neukbewegingen tegen zijn lichaam aan gemaakt. Ook liet de 28-jarige matroos op korte afstand van het gezicht van het slachtoffer zijn blote billen en testikels aan het slachtoffer zien. Hier gingen pesterijen en intimidaties aan vooraf.

Intimidatie

De 35-jarige sergeant dwong het slachtoffer kort hierna door middel van intimidatie en opmerkingen om een hamer in zijn mond te doen met de bedoeling om te doen alsof hij de hamer pijpte. Hierdoor maakte de 35-jarige sergeant zich nogmaals schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Ook gaf de 35-jarige sergeant het bevel aan de 28-jarige matroos om zijn broek uit te trekken. De 28-jarige matroos pleegde hierdoor schennis van de openbare eerbaarheid.

De straffen

De 35-jarige sergeant maakte zich schuldig aan het plegen van feitelijke aanranding van de eerbaarheid in vereniging, het plegen van feitelijke aanranding en het geven van een bevel aan een militair mindere tot het plegen van een misdrijf. Hij moet 4 maanden in militaire detentie. Een 29-jarige korporaal heeft zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van feitelijke aanranding van de eerbaarheid en wordt veroordeeld tot 3 maanden militaire detentie. De 28-jarige matroos maakte zich volgens de militaire kamer schuldig aan -naast het plegen van diezelfde feitelijke aanranding van de eerbaarheid in verenging - het plegen van schennis van de eerbaarheid. Hij krijgt een militaire detentie van 30 dagen, waarvan 27 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf verrichten van 120 uur.

Geen verantwoordelijkheid genomen

De militaire kamer vindt het bijzonder ernstig dat de 35-jarige sergeant de initiatiefnemer was. Daarnaast neemt de militaire kamer het zowel de sergeant als de korporaal zeer kwalijk dat zij hun verantwoordelijkheid als militaire meerderen niet hebben genomen.

Zeer vernederend

Volgens de militaire kamer gaat het om ernstige feiten. De mannen hebben een inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer en moet deze handelingen in aanwezigheid van collega-militairen als zeer vernederend hebben ervaren. De militaire kamer vindt dergelijke feiten ook gevaarlijk voor de inzetbaarheid van militaire eenheden, zoals de schepen van de Koninklijke Marine. Ook gaat om kwalijke feiten die geen onderdeel van de bedrijfscultuur mogen uitmaken, omdat zij het aanzien van de krijgsmacht ernstig schaden. De militaire kamer legt daarom ook hogere straffen op dan zijn geëist door de officier van justitie.

Schadevergoeding

Tot slot moeten de mannen naar rato van hun rol een schadevergoeding van in totaal 2.500 euro aan het slachtoffer betalen, waarbij de 35-jarige sergeant het meest moet betalen en de 28-jarige matroos het minst.