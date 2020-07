Auto in de sloot in Noordbroek, 26-jarige bestuurder zit thuis

Maandagmorgen is een 26-jarige man uit Groningen met zijn auto in de sloot beland in Noordbroek. Rond 07.20 uur kreeg de politie een melding van een auto in de sloot op de kruising Veenweg met de Slochterweg.

Niemand aangetroffen

Naast de politie werden ook diverse brandweerkorpsen, een ambulance en de traumahelikopter naar de de plaats van ongeval gestuurd. Duikers van de brandweer hebben de auto en de sloot doorzocht maar troffen niemand aan.

Thuis

Uiteindelijk bleek de bestuurder de plaats van ongeval te hebben verlaten, de politie trof de stadjer aan in zijn woning. Of hij gewond is geraakt is niet bekend. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en afgesleept. De weg is lange tijd afgesloten geweest.