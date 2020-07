Tijdelijk geen zwaar verkeer over de John S. Thompsonbrug in Gelderse Grave

Vanaf vandaag, woensdag 29 juli 2020, mag er tijdelijk geen verkeer zwaarder dan 10 ton over de John S. Thompsonbrug in het Gelderse Grave (N324). 'Dit geldt dus voornamelijk voor vrachtwagens, ov-bussen en landbouwvoertuigen. De brug is niet goed bestand tegen het toegenomen zwaardere (vracht)verkeer', zo laat de provincie Gelderland vandaag weten.

Reparatiewerkzaamheden

Rijkswaterstaat sluit tijdelijk de brug voor dit zwaardere verkeer. Rijkswaterstaat nam dit besluit in overleg met de wegbeheerders: provincies Gelderland en Noord-Brabant. Zo wordt de brug minder belast en blijft deze veilig voor personenauto’s en verkeer onder de 10 ton. Brandweer en ambulances kunnen de brug in geval van nood wel gebruiken. Zij krijgen een ontheffing. Rijkswaterstaat voert reparatiewerkzaamheden uit.

Onderhoud en reparatie

De brug werd gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Uit recente inspecties en onderzoek blijkt dat de brugconstructie er niet tegen kan als er zo veel zwaar verkeer overheen blijft gaan. Rijkswaterstaat was al begonnen met onderhoud om de levensduur te verlengen. De komende 2 jaar vervangt Rijkswaterstaat de verflaag, het wegdek (slijtlaag) en een aantal kleine onderdelen van de brug. Die werkzaamheden combineren ze met de reparatiewerkzaamheden aan de constructie van de brug. Rijkswaterstaat wil dit versneld doen, zodat ook het zwaardere verkeer de brug weer kan gebruiken. De werkzaamheden duren naar schatting 6 tot 9 maanden.

Omleidingsroute

Deze maatregel gaat hinder opleveren voor met name het openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. Verkeer zwaarder dan 10 ton vanuit het noorden wordt omgeleid naar de A50 Maasbrug, via de N845 (Drutenseweg), de A326 en vervolgens via knooppunt Bankhoef naar de A50 richting Eindhoven. Daarna afslag Ravenstein via de N277 (Dorpenweg) weer richting Grave. Dit is ongeveer 15 km omrijden, met een extra reistijd van 15 tot 20 minuten. Landbouwverkeer wordt ook omgeleid via de A50 Maasbrug bij Ravenstein. Op de A50 zijn parallelwegen die landbouwvoertuigen kunnen gebruiken. Personenauto’s en verkeer onder de 10 ton mogen over de brug blijven rijden.