Fraaie regenboog boven Heerenveen

Enkele buien

'Maandagavond is het grotendeels bewolkt en vooral in het noorden en oosten komen er nog enkele buien voor. In de loop van de avond verplaatsen de buien zich langzaam oostwaarts en nemen in activiteit af', zo meldt het KNMI maandag.

Opklaringen

'Van het noordwesten uit wordt het droog en klaart het op. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noord tot noordwesten, landinwaarts wordt de wind in de loop van de avond zwak', aldus het KNMI.