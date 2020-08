Brand in korenveld bij Drentse Oosterhesselen

Op een korenakker aan de Middelste Weg Vaart bij Oosterhesselen is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe ging de brandweer met verschillende wagens die kant op.

Sein brand meester

Er was mogelijk sprake dat een landbouwvoertuig in brand zou staan. Dat was niet het geval. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio zijn er twee watertanks, een waterspuitwagen en een schuimblusser richting Oosterhesselen gegaan. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven.