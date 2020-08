Wethouder Urk legt taken neer omdat zijn zoon drugsverdachte is

Wethouder Geert Post van Urk legt zijn taken voorlopig neer. Dat werd gisteren besloten

Wethouder Geert Post legt zijn taken voorlopig neer omdat hij heeft nagelaten het college en de gemeenteraad te informeren over zijn formele betrokkenheid bij het transportbedrijf JP Trans. Eerder deze week werd een chauffeur van dit bedrijf aangehouden als verdachte van drugssmokkel. Hij is de zoon van wethouder Geert Post.

Burgemeester Ineke Bakker laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen. Wethouder Geert Post legt zijn taken lopende het integriteitsonderzoek neer. Voorlopig zal wethouder Freek Brouwer volgens het vervangingsprotocol zijn taken waarnemen.