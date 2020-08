Grote brand pizzeria onder appartementencomplex Houten

De brandweer in Houten kreeg zaterdagmiddag even na 14.15 uur een melding van een brand bij een pizzeria bij Winkelcentrum Het Rond.

Scooter in brand

Volgens de brandweer ging het om een scooter die in brand was geraakt voor de pizzeria. De brand breidde zich echter razendsnel uit en sloeg al snel over naar de pizzeria zelf.

Bovenliggende woningen ontruimd

De brandweer rukte massaal uit. Boven de pizzeria zijn appartementen gevestigd. De brandweer heeft de bewoners van de alle bovenliggende panden geëvacueerd die ook door de vlammenzee werd bedreigd. De brand was fel en heftig toch had de brandweer het vuur na ongeveer een uur onder controle. De pizzeria is compleet verloren gegaan.

Negen woningen niet betreedbaar

De brandweer en de gemeente hebben de gevolgen van de brand aan de woningen onderzocht. De brandweer heeft naverkenningen gedaan in de woningen erboven. Een groot deel van de bewoners kon rond 16.45 uur weer hun huis in. De negen woningen direct boven de brand zijn voorlopig niet betreedbaar. Voor de bewoners zal hier in samenspraak met de verhuurder en Salvage een oplossing voor worden gezocht.