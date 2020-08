OM eist celstraffen voor 'vriend-in-noodfraude'

Geldezels

De verdachten gingen volgens een vast patroon te werk. Zij regelden bankpassen via zogenoemde geldezels, zodat zij toegang kregen tot de rekeningen van deze geldezels. De bankrekeningen werd vervolgens gebruikt voor vriend-in-noodfraude.

WhatsApp bericht

Bij dit soort fraude doen daders zich voor als een bekende van het slachtoffer. Via een WhatsApp bericht geven ze aan dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft, en dat er snel geld nodig is. Als slachtoffers eenmaal geld hadden overgemaakt, dan regelden de verdachten dat het geld snel werd opgenomen. Op deze wijze is meer dan 82.000 euro afhandig gemaakt van slachtoffers.

Grote bedragen

De verdachten hebben verklaard dat zij de bankpassen regelden in opdracht van derden. De twee mannen hebben niet willen vertellen aan wie zij het geld vervolgens overmaakten, wel dat zij een percentage van de winst mochten houden. Slachtoffers zijn opgelicht voor bedragen variërend van 500 tot ruim 12.000 euro. Volgens de officier hebben zij veel nadeel ondervonden van de oplichting. 'Ze zijn uren bezig geweest om alles in kaart te brengen, om de politie te voorzien van informatie. En dan de ellende van het feit dat je bent bestolen, opgelicht, dat je je geld kwijt bent. Het zijn grote bedragen die zijn afgepakt. Veel slachtoffers geven aan het vertrouwen kwijt te zijn in de digitale wereld, in het internetbankieren, in WhatsApp.'

Georganiseerd verband

De officier vroeg een celstraf van 3 jaar en een celstraf van 28 maanden voor onder meer witwassen, oplichting en hacken. Ze deed dit met het oog op 'de dikke documentatie, de ernst van de strafbare feiten, de slinksheid waarmee die zijn gepleegd, en het georganiseerde verband waarin. De twee hebben een cruciale en bewuste rol vervuld.' Een van de twee is daarnaast het bezit van een verboden wapen ten laste gelegd, de ander wordt verder nog verdacht van mishandeling en woninginbraken.