Zes aanhoudingen en drie waarschuwingsschoten na diefstal sieraad

De politie heeft woensdagmiddag zes aanhoudingen verricht, drie waarschuwingsschoten gelost en twee auto's in beslag genomen na een diefstal van een sieraad uit een woning in Rotterdam. Dit meldt de politie woensdag.

Diefstal sieraad

Woensdagmiddag rond 15.00 uur werd een man in zijn woning aan de Heindijk bestolen door twee andere mannen. Zij waren bij hem in de woning om iets te verkopen. Plotseling grepen zij het sieraad en gingen er vandoor. Het slachtoffer ging er nog wel achteraan, maar raakte hen kwijt.

Waarschuwingsschoten

Slachtoffer en getuigen gaven een summier signalement en de beschrijving van een auto, een witte SEAT. In de Middelharnisstraat zagen agenten een auto die op enkele punten aan het signalement voldeed. De bestuurder kreeg een stopteken. Hij stopte de auto en verliet de auto en rende weg. Nadat de agenten twee waarschuwingsschoten hadden gelost, koos hij toch maar eieren voor zijn geld en kon hij worden aangehouden. Na onderzoek bleek dat deze man niets met de sieraaddiefstal te maken had en werd hij op vrije voeten gesteld.

Nieuwe aanhoudingen

Later vanmiddag werd een auto gezien in de Middelharnisstraat die sterk aan het signalement voldeed en de agenten kregen sterk het idee dat het de gezochte auto was. In de auto zaten vijf inzittenden. Zij zijn door middel van een speciale procedure aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Ook bij deze aanhouding was een waarschuwingsschot noodzakelijk. De politie onderzoekt de zaak en de rol die de inzittenden eventueel bij de diefstal hebben gehad.