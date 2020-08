Cel- en taakstraf voor verduisteren geld uit kas Statenfractie VVD

Een 65-jarige man uit Swifterbant is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een taakstaf van 180 uur uitvoeren. De man verduisterde tussen 2012 en 2017 in totaal ruim 150.000 euro uit de kassen van de Statenfractie van VVD Flevoland en van de Stichting Stoomschip “Vereeniging” in Almere.

Verduisteren

De man was tussen 2012 en 2017 penningmeester bij de Statenfractie van de VVD Flevoland. Over die hele periode eigende hij zich ruim 118.000 euro toe. Hetzelfde deed de man tussen 2013 en 2019 tijdens zijn penningmeesterschap van de Stichting Stoomschip “Vereeniging” in Almere, waar hij ruim 37.000 euro in eigen zak stak. De man heeft bekend dat hij geld verduisterde en deed dit naar eigen zeggen niet om er zelf beter van te worden. Hij verklaarde later dat hij spijt had en op deze manier schulden af wilde betalen.

Vertrouwen

Geld gebruiken om schulden af te betalen betekent wel degelijk dat de man er zelf beter van werd, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft over een lange periode geld verduisterd dat hem door de stichtingen was toevertrouwd, en op die manier zijn vertrouwenspositie geschaad. De man had om hulp moeten vragen, in plaats van zich onrechtmatig geld toe te eigenen. Dit neemt de rechtbank hem zeer kwalijk.

Celstraf

De officier van justitie eiste een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden volstaan met een geheel voorwaardelijke celstraf. Daarvoor is de periode waarover de diefstal plaatsvond te lang en zijn de geldbedragen te hoog. Ook de persoonlijke omstandigheden van de man, of de redenen die hij geeft voor het verduisteren van geld, maken de feiten niet minder ernstig. Naast de taak- en celstraf moet de man meewerken aan een traject van de reclassering en mag hij niet meer werken als penningmeester. Tot slot moet de verdachte het toegeëigende geld terugbetalen.