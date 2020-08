Lichaam vermiste drenkeling Reuver gevonden

Zondag heeft de politie rond 17.00 uur een lichaam in de Maas bij Kessel aangetroffen. 'Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om de vermiste drenkeling waar vanaf zaterdagavond op en langs de Maas naar is gezocht', zo meldt de politie zondagavond.