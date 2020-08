Winsum mooiste dorp van Nederland

Op donderdag 20 augustus zal ANWB directeur Frits van Bruggen het dorp in het zonnetje zetten tijdens een feestelijk huldiging ter plaatse. Hij reikt een bord uit en overhandigt dan het eerste exemplaar van de nieuwe ANWB-uitgave 'De Allermooiste dorpen van Nederland', waarin vijftig prachtige dorpen uitvoerig worden beschreven.

‘Een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp!’, oordeelden juryleden Wim Daniëls (cabaretier/ auteur), Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Marieke Haafkens (ANWB route-expert). Zij beoordeelden de Top 5 op: authenticiteit, ruimtelijke samenhang, levendigheid, de aanwezigheid van monumenten, de verhouding bebouwing/groen en het recreatieve aspect en gaven vijf goede redenen voor de winst van het Groninger dorp:

1. Het Winsumerdiep en het haventje geven sjeu aan het dorp en lijmt de verschillende dorpsgedeelten (Winsum en Obergum) mooi aan elkaar.

2. Het dorp toont een gelaagdheid in bouwstijlen: hereboerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw, een negentiende-eeuwse stationsstraat, Amsterdamse School-architectuur, moderne bungalows uit de periode na de Tweede Wereldoorlog.

3. Het dorpsleven is écht, met een ‘stads’ winkelaanbod en goeie kroegen.

4. Het centrum is gemoedelijk met die smalle straatjes waaraan een mix aan beeldbepalende gebouwen staat. Van bruggen en molens, tot kerken en dorpshuizen.

5. Het dorp telt maar liefst 59 rijksmonumenten en vier gemeentelijke monumenten, alsjeblieft!

De ANWB organiseerde de verkiezing van het ‘Allermooiste dorp’ voor de eerste keer. Al verscheen in 1990 al eens een dikke pil genaamd Dorpen in Nederland, waarin 250 dorpen en stadjes werden beschreven. Nu, dertig jaar later waagde de ANWB zich wederom aan zo’n project en werden de ANWB-leden ingeschakeld bij de selectie van de dorpen. Via anwb.nl kon er gestemd worden op één van de 40 dorpen uit de ANWB-longlist. Ook kon een ontbrekend dorp worden aangedragen. Van de uiteindelijke Top 50 werd het lijvige boek De allermooiste dorpen van Nederland gemaakt. Een boek vol foto’s, historische achtergronden, praktische informatie, lokale gewoontes, regionale gerechten, verhalen van of over dorpsbewoners en fiets- en wandelroutes om de dorpen zelf te ontdekken.