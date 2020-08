Friesland krijgt flexibele openbare verlichting

In Friesland wordt de komende periode een nieuw systeem in gebruik genomen om de straatverlichting meer flexibel te kunnen besturen. Het nieuwe digitale systeem vervangt het ToonFrequent (TF) signaal, dat momenteel zorgt voor het aan- en uitschakelen van de straatverlichting. Vanaf vandaag vervangt netbeheerder Liander de laatste oude kastjes en wordt het nieuwe, slimmere systeem fasegewijs volledig in gebruik genomen.

Per wijk en straat besturen

Op dit moment stuurt Liander de straatverlichting in Friesland (met uitzondering van de stad Leeuwarden) centraal aan met behulp van het zogenaamde ToonFrequent-signaal. Dit signaal wordt twee keer per dag verstuurd via de elektriciteitsnetten. Door de digitalisering van de energienetten is het doorgeven van dit signaal inmiddels achterhaald. Nieuwe digitale technologie is betrouwbaarder en biedt meer mogelijkheden. Zo kunnen gemeenten zelf de openbare verlichting per wijk gaan besturen. Hiermee kunnen ze energie besparen en de veiligheid op straat bevorderen.

Verlichting blijft overdag branden

In het merendeel van Friesland zijn inmiddels de oude schakelkastjes vervangen. Niet alle TF-ontvangers zijn in de loop der jaren echter goed geregistreerd. Daarom gaat Liander komende maanden de laatste kastjes in Friesland opsporen en vervangen. Hiervoor wordt een aantal keer de straatverlichting ’s morgens aangelaten via het TF-signaal. De openbare verlichting die al wordt geschakeld met de nieuwe technologie zal overdag wél gewoon uit zijn. Hierdoor wordt zichtbaar in welke gebieden zich nog oude ontvangers bevinden. Monteurs van Liander gaan per regio deze laatste kastjes vervangen.

Meld brandende verlichting bij de gemeente

Liander doet een oproep aan de inwoners van Friesland om mee te helpen de laatste kastjes te vervangen. Als ergens de straatverlichting overdags nog brandt kan dit worden doorgegeven aan de gemeente, net zoals een normale storing aan de straatverlichting. Liander krijgt via de gemeente de meldingen door en zal dan de kastjes alsnog vervangen. Doel is om voor het eind van het jaar helemaal klaar te zijn.