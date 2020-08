TBS voor man (51) die Alide van Eerten in Zwolle doodde niet verlengd

De tbs-behandeling van de 51-jarige man, die in 1994 Alide van Eerten uit Zwolle doodde, wordt niet verlengd. Dit meldt de rechtbank in Zwolle dinsdag.

'Vertrouwen in de man'

De rechtbank is van oordeel dat de behandeling – na 22 jaar – nu stopgezet kan worden. De officier van justitie had aan de rechtbank Overijssel gevraagd om de maatregel te verlengen met één jaar. 'Zowel de psychiater als de reclassering hebben vertrouwen in de man en zijn er van overtuigd dat de tbs kan worden beëindigd. De rechtbank heeft de vordering van de officier van justitie daarom afgewezen', aldus de rechtbank.

Positief effect

De tbs is in essentie gericht op een veilige terugkeer van een terbeschikkinggestelde in de maatschappij. De rechtbank stelt vast dat de man flinke stappen heeft gezet en een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De man woont al geruime tijd buiten de kliniek en gaf aan dat hij de begeleiding en de hulp bij de instelling voor begeleid wonen, waardeert en dat hij er ook zeker nog een langere periode wil blijven wonen. Ook heeft hij werk wat hem goed bevalt en heeft hij fijne collega’s.

Veroordeling

De nu 51-jarige man werd in 1995 veroordeeld voor de dood van Alide van Eerten in Zwolle. Naast een gevangenisstraf van 5 jaar is de man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.