Aanhoudingen voor oproep tot rellen in Utrecht

Er zijn opnieuw aanhoudingen verricht in verband met de rellen van afgelopen weekend in Kanaleneiland en Overvecht. Dit keer gaat het om twee mannen die worden verdacht van opruiing tot de rellen op vrijdag 14 augustus in de Utrechtse wijk Kanaleneiland door het plaatsen van posts op social media.

Het gaat om een 26-jarige en een 22-jarige man uit Hilversum. Eén van de twee mannen wordt ook verdacht van vernieling van een beveiligingscamera bij winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland Utrecht. De beide verdachten zullen worden voorgeleid en zo mogelijk vervolgd. De maximumstraf voor opruiing is vijf jaar.

De politie zet het onderzoek naar de vernielingen in Kanaleneiland en Overvecht voort. Als op basis van camerabeelden of getuigenverklaringen personen kunnen worden aangemerkt als verdachte en hiervoor veroordeeld, zal het Openbaar Ministerie en de gemeente Utrecht de aangerichte schade op hen proberen te verhalen.

In Amersfoort is een minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling van een cameraman tijdens de rellen op maandag 17 augustus. Als het onderzoek naar dit incident is afgerond, zal de officier een beslissing nemen over de afdoening.