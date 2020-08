Tip leidt tot aanhouding Belg (32) die met kettingslot gat in hoofd peuter sloeg

De politie heeft de gezochte man aangehouden, die er van verdacht wordt bij een verkeersruzie op 10 juli 2020 in Heerlen een peuter met een kettingslot een gat in zijn hoofd te hebben geslagen. 'Het gaat om een 32-jarige man uit het Belgische Maasmechelen', zo laat de politie woensdag weten.

Man meldt zich bij politie

De man heeft zich woensdag gemeld bij de politie. De politie deed vorige week via een SPEURMEE video een oproep aan inwoners in de regio Parkstad om te helpen in de zoektocht naar de dader van het geweldsincident waarbij de peuter gewond raakte. 'De video werd massaal gedeeld via sociale media en bereikte daarmee een groot publiek. Dat leverde enkele tips op. De politie dankt iedereen voor het delen en de hulp. De zaak is verder in onderzoek', aldus de politie.

Verkeersruzie na voorrangskwestie

Vrijdag 10 juli stond reed rond 12.30 uur een auto met daarin een gezin met twee jonge kinderen de parkeergarage aan de Groeet Genhei uit. De man op de brommer reed op dat moment voorbij, waarna er een voorrangskwestie ontstond toen de auto wilde afdraaien.

Kettingslot

Wat volgde was een verkeersruzie waarbij er stevige woorden werden gewisseld. Opeens pakte de man op de brommer een kettingslot van zijn brommer en sloeg hiermee een ruit van de auto in. De peuter die achter dat ruit zat kreeg de ketting en het rondvliegende glas tegen zijn hoofd. De man ging er vervolgens vandoor, terwijl het gezin met spoed hun gewonde kind naar het ziekenhuis bracht.