Opnieuw 7 jaar cel na uit de hand gelopen 'spanking'-afspraak

Tussen augustus 2014 en mei 2017 ging de verdachte regelmatig op bezoek bij een bejaarde man om hem met een houten voorwerp te slaan bij wijze van prikkeling, ook wel bekend als ‘spanking’. Op 31 mei liep zo’n afspraak uit de hand. De enkels en polsen van het slachtoffer werden vastgebonden en hij werd geblinddoekt. Daarna heeft de verdachte hem veelvuldig hard op zijn hoofd geslagen en is hij meerdere keren in zijn rug gestoken. Het letsel van het slachtoffer was zo ernstig dat hij had kunnen overlijden als hij niet was behandeld in het ziekenhuis.

Vergelijkend schoen- en voetsporenonderzoek

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij het slachtoffer zou hebben gestoken. In de woning van het slachtoffer is bloed aangetroffen, daarin zijn afdrukken gevonden. In een tussenarrest heeft het hof daarom vergelijkend schoen- en voetsporenonderzoek bevolen. Uit dat onderzoek kon het hof geen conclusies trekken. Er zijn afdrukken gevonden van een sok, terwijl alleen het slachtoffer had aangegeven op sokken in het huis te hebben gelopen. De schoenafdrukken komen niet overeen met de in beslaggenomen schoenen van de verdachte, maar het kon ook niet worden vastgesteld of dat de schoenen waren die hij tijdens de afspraak droeg.

Zoekopdracht in computer

De verdachte gaf aan dat hij de woning had verlaten nadat hij het slachtoffer had geslagen. Bij het weggaan zou hij een onbekende 3e persoon hebben gezien. Die persoon zou het slachtoffer hebben gestoken. De computer van de verdachte is in beslaggenomen. Uit zoekopdrachten blijkt dat hij heeft gezocht op ‘aangifte doen’ en daarbij expliciet heeft doorgeklikt op steekincidenten. Er waren toen nog geen berichten in de media verschenen over het incident. Het hof ziet dat gedrag daarom als ‘daderkennis’.

Dezelfde straf

Het hof heeft alle verweren van de verdediging verworpen en komt tot dezelfde straf als de rechtbank. Het hof legt de verdachte dus opnieuw 7 jaar cel op. Daarnaast moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.