Rutte en De Jonge krijgen brief van veroordeelde bedreiger

Een Tilburger die in juni tweets verzond met doodsbedreigingen aan het adres van Mark Rutte en Hugo de Jonge gaf het grif toe… Hij was het niet eens met de coronamaatregelen en dat liet hij weten ook. Tijdens het verhoor bij de politie kwam pas het besef dat de openbare teksten als forse bedreiging te kwalificeren waren. Naast een geldboete legde de politierechter hem als bijzondere voorwaarde op een brief aan de bewindslieden te sturen.

'Dit gaat te ver’

De Tilburger ventileerde in juni op twitter zijn frustratie over de coronamaatregelen. De rechter was er kort over; ‘Je mag in ons vrije land een mening hebben, maar dit gaat te ver.’ De verdachte uitte in meerdere tweets doodsbedreigingen. De officier hield rekening met het feit dat de verdachte eerlijk en open verklaarde bij de politie en maar rekende het de man zwaar aan dat hij zelfs een huurmoord insinueerde. Zij eiste een geldboete van 1500 euro en een maand voorwaardelijke celstraf.

Excuusbrief

De Tilburger verliet het Bredase gerechtsgebouw met een geldboete van 750 euro en de opdracht op de ministers een brief te schrijven. De man zit nog wel op twitter, maar houdt het bij het maken van grapjes.