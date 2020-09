Vermiste man (67) uit Groningen na zoekactie levend gevonden

Donderdagavond is tijdens een grote zoekactie in Groningen de 67-jarige man, die sinds maandag 7 september vermist was, levend aangetroffen. Dit meldt de politie donderdagavond.

Zorgwekkende omstandigheden

De man had op maandag 7 september onder zorgwekkende omstandigheden zijn huis verlaten. Hij is als vermist opgegeven toen hij niet bij de uitvaart van zijn overleden partner was', aldus de politie.

Grote zoekactie

'De 67-jarige man uit Groningen, die sinds maandag vermist was, is terecht en herenigd met zijn familie', zo laat de politie op Twitter weten. De zonen van de vermiste man hadden een grote zoekactie met veel vrijwilligers opgestart. De man werd rond 18.30 uur in verwarde toestand vlakbij zijn huis terug gevonden.