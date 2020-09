Verdachte die kickbokstrainer doodschoot in Uden aangehouden

Poolse Nationaliteit

Rond 16.00 uur werd de man in een woning aan de Heuvel in Vorstenbosch aangehouden. De man, met de Poolse Nationaliteit, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Het onderzoeksteam heeft de afgelopen twee weken non-stop aan het onderzoek gewerkt wat er toe leidde dat een arrestatieteam de man gisterenmiddag in de woning kon aanhouden. De woning werd uitvoerig doorzocht op zoek naar sporen en bewijsmiddelen. Op de eerste etage van de woning werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Geffen

Het onderzoek leidde tevens naar een woning aan de Kloosterstraat in Geffen. Het onderzoeksteam had aanwijzingen dat hier mogelijk spullen zouden liggen die van belang waren in het onderzoek. Op diezelfde donderdagmiddag vond ook in deze woning een uitgebreide doorzoeking plaats. Een man die op dat moment in de woning aanwezig was werd aangehouden. Hij kon zich niet legitimeren en heeft vermoedelijk geen rechtmatig verblijf in Nederland. Zijn rol in het geheel wordt verder onderzocht.

Onverminderd door

Ondanks de aanhouding van de vermoedelijke schutter gaat het onderzoek onverminderd verder om de gebeurtenissen volledig inzichtelijk te krijgen zodat het Openbaar Ministerie de verdachte voor de rechter kan brengen. Het onderzoeksteam is tevreden met deze ontwikkelingen binnen het onderzoek. 'De enorme inzet van iedereen heeft er voor gezorgd dat we tot dit resultaat zijn gekomen. Bijna twee weken lang is er non-stop aan het onderzoek gewerkt', aldus de onderzoeksleider.