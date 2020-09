Automobilist crasht op fietspad en komt tegen boom, fietsers met de schrik vrij

De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag druk bezig geweest met een eenzijdig verkeersongeval op de Bataweg in Best. Een automobilist had daar de vangrail geraakt, waarna hij de macht over het stuur verloor, op het fietspad terechtkwam waar hij bijna twee fietsers schepte en vervolgens tot stilstand kwam tegen een boom.

Ziekenhuis

Diverse politie-eenheden en een ambulance kwamen ter plaatse, de bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De bijrijder bleef wonder boven wonder ongedeerd.

Fietsers erg geschrokken

Ook de twee fietsers die bijna geschept werden door de gecrashte auto bleven ongedeerd, wel waren zij heel erg geschrokken. De politie heeft van hen een getuigenverklaring afgenomen. Twee bergers kwamen ter plaatse om het voertuig te takelen.

VOA toch niet ter plaatse

Eerder werd door de politie aangegeven dat de VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) van de politie ter plaatse zou komen om het ongeval te onderzoeken, na veelvuldig overleg was dit toch niet nodig. De Bataweg was ongeveer 1,5 uur afgesloten maar is inmiddels weer vrijgegeven. De politie ter plaatse laat weten dat er een alcoholtest is afgenomen, de uitslag daarvan is niet bekendgemaakt.