Appartement in Den Bosch meerdere keren beschoten

In Den Bosch werd zaterdagavond rond 22.45 uur een appartement aan de Hadewychstraat in Den Bosch meerdere keren beschoten. 'Het arrestatieteam heeft zondagochtend in Den Haag een 31-jarige verdachte aangehouden', zo meldt de politie zondag .