Aanhoudingen in Nederland na spectaculaire heroïnevangst in Engeland

In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 september zijn in Honselersdijk twee mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de invoer van ongeveer 1200 kilo heroïne in ons land. Een derde man is in Bleiswijk aangehouden. De aanhoudingen vonden plaats na gecoördineerde samenwerking tussen politiediensten in Groot-Brittannië, België en Nederland.

Naar aanleiding van informatie van de Britse politie werd door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een opsporingsonderzoek gestart. Binnen dit onderzoek is de politie middels het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI), een loods in Honselersdijk binnen gevallen. Hier was net een container met balen rijst afgeleverd waarin de heroïne zou zitten. In de loods zijn twee mannen uit Den Haag van 48 en 60 jaar aangehouden. Ze waren net bezig de lading te lossen. Een derde verdachte, een 38-jarige man uit Bleiswijk, werd later in zijn woning aangehouden. Hij was de chauffeur van de vrachtwagen die de container in Antwerpen had opgehaald en bij de loods in Honselersdijk afleverde.

Grote vangst

De container was per zeeschip via de Engelse haven Felixtowe naar Antwerpen vervoerd. In Felixtowe was de heroïne al door de National Crime Agency (NCA) uit de container gehaald. Vanaf de aankomst in Antwerpen werd de container door de Belgische en Nederlandse politie in de gaten gehouden. Op het moment van de aanhoudingen in Nederland heeft de NCA ook in Engeland een 45-jarige man aangehouden in verband met de smokkel. Het was de op één na grootste heroïnevangst in Groot-Brittannië ooit. De straatwaarde van de pure heroïne bedraagt ongeveer 36 miljoen euro.

Landelijk Parket

De verdachten zijn vrijdag voor de rechter-commissaris geleid die ze voor twee weken in bewaring heeft gesteld. Onder het gezag van het Landelijk Parket gaat de politie verder met het onderzoek.