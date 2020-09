Zeer grote brand in kringloopwinkel Amsterdam

In Amsterdam heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed in een Kringloopwinkel.

De brand in de kringloopwinkel brak rond middernacht uit. Door de brand moesten tientallen bewoners van de flat aan de Postjesweg worden geëvacueerd. De bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt. De brandweer is de hele nacht bezig geweest om de brand onder controle te krijgen. Pas rond 06.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Na inspectie concludeerde de brandweer dat vijf woningen voorlopig onbewoonbaar zijn. De overige geëvacueerden mogen terug naar huis.