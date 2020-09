Haarlemmer aangehouden na illegaal feest

De politie heeft zaterdagavond rond middernacht een illegaal feest beëindigd aan de Kanaalweg in Beverwijk. Agenten namen poolshoogte na diverse meldingen van geluidsoverlast.

Agenten troffen tussen de 60-80 personen aan. Direct werd besloten het feest te beëindigen en de aanwezigen vertrokken zonder problemen. De apparatuur van de DJ werd in beslag genomen. Hier was de 33-jarige Haarlemmer het niet mee eens en probeerde, nadat alles was ingeladen, er met de auto vandoor te gaan.

Met politievoertuigen werd de uitgang van het terrein geblokkeerd en kon de verdachte alsnog worden aangehouden. Zijn voertuig en de geluids- en lichtapparatuur werd vervolgens in beslag genomen. Ook werd de man aangehouden voor onder andere rijden onder invloed en werden er bij de verdachte (hard)drugs aangetroffen. De Haarlemmer zit vast voor verhoor en onderzoek.