OM eist 9 jaar cel tegen vader die opdracht gaf dochter Insyia te ontvoeren

Alle contact afgesneden

'Wanneer het delict gepaard gaat met list, geweld, bedreiging met geweld of in het geval de minderjarige de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, is de maximale gevangenisstraf negen jaar', zei de officier van justitie in haar requisitoir. Ze ziet geen aanleiding om haar strafeis te matigen. Extra kwalijk vindt de officier van justitie dat de 41-jarige verdachte nagenoeg ieder contact na de ontvoering tussen Insiya en haar moeder en zusje heeft gefrustreerd. Elk contact tussen de moeder en haar dochtertje, direct en indirect zou hij hebben afgesneden.

Valse beschuldiging tegen moeder

Volgens de officier heeft hij er niet voor teruggedeinsd om op allerlei mogelijke manieren de moeder van het meisje te intimideren. Zo is onder aansporing van de verdachte zelfs tegen haar en een aantal personen uit haar naaste omgeving in India een arrestatiebevel uitgevaardigd op de valse beschuldiging van ontvoering. Op die manier is het feitelijk onmogelijk voor de moeder om naar India af te reizen.

Heftige nasleep

Het is voor het OM duidelijk dat de vader hoofdverantwoordelijke is voor de ontvoering van Insiya die destijds 2 jaar was. Samen met een aantal medeverdachten heeft hij met militaire precisie een professioneel ontvoeringsplan opgesteld waarbij hij louter zijn eigen belang voorop heeft gesteld. Ongevoelig voor de gevolgen voor zijn dochtertje en die voor zijn stiefdochter en haar andere familieleden. Het plan en de ontvoering zelf waren heftig. De voortdurende nasleep voor Insiya en haar familie zo niet nog heftiger. Het meisje is inmiddels al weer 6 jaar oud. Zij heeft haar moeder en haar oudere zusje al 4 jaar niet meer gezien. Sinds 29 september 2016 verblijft zij niet meer in Nederland bij haar moeder, maar ver weg in India. De officier van justitie: 'Dit is het nog altijd voortdurende en trieste resultaat van de ontvoering die op 29 september 2016 in opdracht van haar vader plaatsvond.'

India

Op 12 juli 2019 zijn zes medeverdachten van deze ontvoering veroordeeld tot straffen van respectievelijk 12 maanden tot 4 jaar. Vijf zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. De 36-jarige neef van de hoofdverdachte stond vandaag samen met hem terecht als één van de uitvoerders. Beide verdachten bevinden zich in India en hebben zich niet laten bijstaan door een advocaat. Hun zaak is daarom bij verstek behandeld. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.