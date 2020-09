Fransman krijgt 6 jaar cel voor verkrachten 98-jarige vrouw in Lelystad

Vrijdag heeft de rechtbank Midden-Nederland een 35-jarige man uit Frankrijk veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. 'De verdachte verkrachtte in mei van dit jaar een 98-jarige vrouw in haar aanleunwoning in Lelystad. De rechtbank gaat niet mee in de verklaring van de verdachte dat de vrouw vrijwillig meewerkte aan zijn handelen', zo meldt de rechtbank vrijdag.