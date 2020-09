Motorrijder ernstig gewond in Assen

Achterop een auto gebotst

Door onbekende reden botste de motorrijder achterop een auto. Een ambulance kwam ter plaatse. Na langdurig onderzoek in de ambulance is deze met spoed vertrokken naar het ziekenhuis. Hoe de automobilist eraan toe is, is niet bekend.

De VOA (verkeer ongevallen team) doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval