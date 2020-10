Vrachtwagen met groenafval gekanteld

Op een rotonde aan de Schijndelseweg (N637) in Sint-Oedenrode kantelde donderdagmiddag rond 16.20 uur een vrachtwagen. De vrachtwagen was geladen met groen afval.

Een deel van de rotonde is afgesloten geweest wat voor veel verkeersoverlast zorgde. De bestuurder raakte niet gewond. Het betreft een vrachtwagen van gemeente Meierijstad. De lading is overgeladen waarna de vrachtwagen rechtgezet is.