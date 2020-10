Celstraf en tbs geëist voor ontucht door zwemleraar (22)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tegen een 22-jarige man uit Arnhem een gevangenisstraf geëist van 1 jaar en tbs met voorwaarden geëist. 'Hij zou tijdens zijn stage als zwemleraar 9 kinderen onzedelijk hebben betast. De slachtoffers zijn in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Ook is hem het voorhanden hebben, verwerven en verspreiden van kinderporno ten laste gelegd', zo meldt het OM vrijdag.

Tijdens de zwemlessen

De ontuchtige handelingen verrichtte de verdachte onder het oog van de ouders die tijdens de zwemlessen vanaf de kant toekeken. De officier daarover: “Hoe groot is dan de schrik als blijkt dat er toch misbruik kon plaatsvinden? Het is onvoorstelbaar en niet te bevatten.” De man zou bij het ondersteunen tijdens bijvoorbeeld het drijven of de schoolslag kinderen onzedelijk hebben betast. Dat zou in de periode van januari 2019 tot en met 24 mei 2019 zijn gebeurd in een zwembad in Arnhem.

Gedeeltelijke bekentenis

De zaak kwam aan het rollen toen twee kinderen in mei 2019 kort na elkaar aan hun moeder vertelden wat er tijdens de zwemles was gebeurd. In totaal is in deze zaak sprake van 9 slachtoffertjes. De verdachte heeft ontucht bekend met 6 van 9 jongens.

Kaderleden

De officier acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met 9 kinderen. “De aangiftes en verklaringen van de jongetjes zijn duidelijk, gedetailleerd, consistent en consequent. Ik vind de verklaringen ook authentiek.” Dat de verdachte in een aantal gevallen ontucht ontkent, zou ermee te maken kunnen hebben dat het hier kinderen van kaderleden van de zwemvereniging betreft, stelde de officier. Het zou kunnen dat de verdachte zich tegenover hen te zeer schaamt.

Directe opname in forensisch psychiatrische kliniek

De verdachte blijkt als tiener te zijn veroordeeld voor ontucht met kinderen. Hij is daarna een aantal jaren behandeld, aldus de officier. Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat ook nu behandeling nodig is. Er zijn diverse stoornissen vastgesteld. De officier volgt met haar eis van tbs met voorwaarden het advies van de deskundigen. Daarnaast eiste ze een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest (ongeveer één jaar), zodat dat de man meteen kan worden opgenomen in een forensisch psychiatrische kliniek en met zijn behandeling kan beginnen. De officier vroeg ook om toekenning van de vorderingen voor een immateriële schadevergoeding die namens zeven slachtoffers is gevraagd, ter hoogte van 2500 euro per persoon.