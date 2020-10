Tiener zwaargewond, toedracht onbekend

Het 17-jarige slachtoffer was in Amsterdam Oost samen met een vriendin in een café geweest, waar ze enkele drankjes hadden gedronken. Na sluitingstijd rond 03.20 uur stapte de vrouw alleen op de fiets vanaf de Ringdijk de Linnaeusstraat op. Ze fietste vervolgens over de Linnaeusstraat en sloeg linksaf de Eerste Oosterparkstraat op. Ze fietste door tot aan de Weesperzijde om vervolgens de Nieuwe Amstelbrug over te fietsen. Vanaf dat moment wordt het vaag voor het slachtoffer en kan ze zich niet meer goed herinneren wat er is gebeurd. Wat het slachtoffer nog weet is dat ze zich erg slecht voelde en dat ze ter hoogte van het Vondelpark is gestopt en is gaan zitten. Ze besluit terug te fietsen richting het Rijksmuseum en zet daar haar fiets op slot. Ter hoogte van het Rijksmuseum neemt ze uiteindelijk een taxi naar huis. Thuis aangekomen gaat ze slapen, maar de volgende ochtend wordt ze wakker met zeer veel pijn op diverse plekken van haar hele lichaam. Ze gaat naar de eerste hulp en tijdens het onderzoek blijkt ze meerdere zware interne verwondingen te hebben. Het slachtoffer moet direct geopereerd worden en ligt uiteindelijk 4 dagen in het ziekenhuis. Of het slachtoffer is gevallen of mogelijk is aangereden is niet duidelijk.