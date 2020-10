DNB verhuist geld en goud naar Haarlem

Samen met defensie, de Koninklijke Marechaussee en de Politie is een grootscheepse verhuisoperatie gestart om de waarden de komende uren veilig van Amsterdam naar Haarlem te vervoeren en daar weer veilig op te bergen in de kluizen.

Aanleiding voor de verhuizing is de renovatie van het hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam. Met de renovatie van het pand is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum, dat in 2023 in gebruik zal worden genomen. Het geld en goud dat DNB bewaart, verhuizen tijdelijk naar Haarlem, en wel in de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé. Het goud- en bankbiljettenbedrijf van DNB zijn hier ondergebracht voor de duur van de bouw van het DNB Cashcentrum.