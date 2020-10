Jan des Bouvrie overleden

Bouvrie was al een tijd ziek, hij leed onder meer aan prostaatkanker. Hij overleed in het bijzijn van zijn familie. Des Bouvrie werd in 1942 geboren in Naarden. Des Bouvrie volgde na de middelbare school een opleiding aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hierna werkte hij enige tijd in de meubelzaak van zijn ouders. Later begon hij voor zichzelf. Daarnaast presenteerde hij later in zijn carrière het televisieprogramma TV Woonmagazine. Des Bouvrie doceerde tevens op diverse design-academies. Daarnaast zijn er twee opleidingen naar hem vernoemd; Het Jan des Bouvrie College is een onderdeel van het ROC in Amsterdam. De Jan des Bouvrie Academie, een HBO, staat in Deventer en is onderdeel van Saxion Next, een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs.

Jan overleed op 78 jarige leeftijd in de armen van zijn vrouw en bijzijn van zijn familie.