Code geel voor veel neerslag

In het noordwesten van het land is de afgelopen middag en avond veel neerslag gevallen. Vanavond komen er daar nog enkele buien voor, vannacht neemt de buienactiviteit toe en komen er opnieuw stevige buien voor.

Ook morgen overdag trekken er stevige buien over. In totaal valt er in Noord-Holland vandaag en morgen op veel plaatsen 30-50 mm, maar lokaal is 50-70 mm of zelfs wat meer mogelijk. Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast en verkeershinder.