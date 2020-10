Personen onwel in woning

De hulpdiensten rukten woensdagochtend groots uit nadat twee personen onwel waren geworden in een woning aan de Woudseweg in Den Dungen.

Onder meer 3 ambulances en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Ook de brandweer kwam naar de woning aan de Woudseweg waar zij diverse metingen verrichte in de woning. Zover bekend zijn twee personen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, hun medische toestand is ons niet bekend. De Officier van Dienst van de brandweer laat weten dat er geen afwijkende concentraties zijn gemeten in de woning.