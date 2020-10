Aantal besmettingen blijft toenemen

Op dit moment liggen er 1070 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan er 228 op de IC liggen. Dit zijn er 49 meer dan gisteren. Het aantal doden ligt vandaag lager. Er werden 13 gevallen gemeld waarvan de patiënt was overleden aan de gevolgen van de besmetting. Woensdag waren dit er 36.

Afschaling reguliere zorg in ziekenhuizen

Door de toenemende drukte is men begonnen met het verplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen elders in het land. Vooral de ziekenhuizen in de Randstad raken vol. Volgens Ernst Kuipers van het LCPS loopt de spreiding nog niet goed genoeg.

Tweede gevolg van het grote aantal patiënten met covid-19 is dat de reguliere zorg er onder komt te lijden. ‘Alle regio's in het hele land moeten opschalen, maar worden tegelijkertijd gedwongen om de reguliere zorg af te schalen’, aldus Kuipers. ‘Ook regio's met minder instroom van coronapatiënten staan voor een enorme uitdaging. Zij moeten patiënten uit hun eigen regio én van elders opvangen, en de reguliere zorg zo lang mogelijk laten doorgaan.’